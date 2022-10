Moderaterne foreslår afgift på 80 kroner per flyvning

Den anden halvdel bør gå til videreudvikling af grønt brændstof og grøn luftfart.

Lars Løkke anerkender også, at partiets bud på en flyafgift kan være adfærdsregulerende.

- Det er klart, at når man kommer 80 kroner på, så melder der sig en eftertanke. Men vi er ikke på det hold, der vil forbyde flyvninger. Flyvninger er kommet for at blive, og jeg tror også, vi får mere af det.

- Men ligesom alle mulige andre transportformer er der brug for, at det bliver grønt, siger partilederen.

I klimaudspillet står der også, at partiet går ind for en CO2-afgift på landbrug, hvilket også har fyldt meget i debatten under valgkampen.

Desuden bakker partiet op om den danske klimalov og den grønne skattereform.

Da Løkke var medlem af Venstre, gik han ikke ind for en CO2-afgift på landbrug.

