Erhvervsorganisationer: S-lønudspil går imod den danske model

Alene det at sætte penge af til en forbedring af løn- og arbejdsvilkår, er dog at gå for langt, mener erhvervsorganisationerne.

Det gælder generelt, når partierne i valgkampen lover lønstigninger eller fastholdelsestillæg til medarbejdere i det offentlige, fastslår DI’s administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

- En af grundene til, at vi har et velfungerede arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter bliver enige om arbejdsvilkårene, er, at hvis det bliver en meget politisk drevet proces, handler det om vælgerne gunst.

- Og så er det ganske sikkert, så taber vi konkurrencekraften, for så bliver der en overbudspolitik, siger Lars Sandahl Sørensen, som samtidig anerkender, at der er stor mangel på arbejdskraft.