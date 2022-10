Erhvervsorganisationer: S-lønudspil går imod den danske model

Når regeringen i et nyt udspil varsler en forbedring af løn- og arbejdsvilkår inden for det offentlige, er det, at gå imod den danske model.

Sådan lyder det fra erhvervsorganisationerne Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv i pressemeddelelser.

- Nu må vi se udspillet i sin helhed, men umiddelbart kommer vi ikke uden om, at der er tale om at gå mod den danske model, og det er principielt problematisk, siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.