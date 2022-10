S vil bruge milliarder på at sætte gamle og slidte hospitaler i stand

Men nu mener ministeren altså, at tiden er inde til at investere i de resterende hospitaler.

En modernisering af sygehusene vil ifølge Magnus Heunicke også bidrage til bedre arbejdsforhold for de ansatte.

Pengene skal tages fra den ramme til offentlige investeringer, som Socialdemokratiet har sat af i deres 2030-plan. Den fremlagde finansminister Nicolai Wammen (S) inden valgkampen.

Den nye sygehusfond skal udmøntes fra 2025 og ti år frem med 1,5 milliarder kroner om året.

I løbet af valgkampen har sundhedsvæsnet, hvor der er store problemer med lange ventelister og personalemangel, været et stort tema.

Mange partier er enige om, at det er et af de vigtigste problemer for en ny regering at løse.