Færøsk toppolitiker: Homoseksuel Pape skal ikke være statsminister

Den 69-årige læge har i mange år været modstander af registreret partnerskab for homoseksuelle. Han har også markeret sig som tilhænger af en meget stram abortlovgivning.

Sidste år gjorde Jenis av Rana sig bemærket i coronadebatten, da han meddelte, at han ikke ville lade sig vaccinere mod coronavirus.

Intet tyder i øvrigt på, at Miðflokkurin kommer til at blive repræsenteret i Folketinget efter valget.

En meningsmåling fra det færøske medie portal.fo viser, at de to partier, som i øjeblikket har de færøske mandater i Folketinget, står til at blive det største og næststørste parti ved folketingsvalget.

Sambandsflokkurin, som er et blåt parti, står til at blive det største. Partiet Javnaðarflokkurin, som er de færøske socialdemokrater, står til at blive næststørst.