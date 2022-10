Folketingsvalget byder på højeste antal kandidater siden 1998

- Det er sådan, at partierne grundlæggende opstiller lige mange kandidater, uanset om de skal have valgt 4, 8 eller 40. De små partier ved godt, at de måske kun skal have valgt 6 eller 8 ind, men stiller som regel med et fuldt landsdækkende korps af kandidater i alle valgkredse, siger han.

De 1014 kandidater dækker alene over personer, der er opstillet i Danmark. Fire mandater - og dermed fire pladser i Folketinget - går til Færøerne og Grønland, hvor der er opstillet henholdsvis 60 og 15 kandidater.

Der vælges to folketingsmedlemmer fra Færøerne og to fra Grønland.

Med de mange opstillede kandidater har hver kandidat en dårligere chance for at blive valgt ind sammenlignet med de foregående seks folketingsvalg, der havde færre kandidater.