»Stabile målinger i lang tid.«

Det var ifølge Søren Pape Poulsen, hvad De Konservative skulle have, før han ville række ud efter statsministerposten.

Han kunne huske, hvordan De Radikales daværende leder, Marianne Jelved, i 2006 meldte sig som statsministerkandidat på baggrund af gode målinger, blot for at se det hele smuldre få måneder senere. Jelved endte med at trække i håndbremsen og opgav kravet om statsministerposten.