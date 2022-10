Rekordhøj andel kvinder er på stemmesedlerne til valget

Udviklingen under årets folketingsvalg sker på et tidspunkt, hvor der generelt er flere opstillede kandidater end de sidste cirka 25 år.

1014 kandidater stiller således op ved folketingsvalget.

Ifølge Kasper Møller Hansen kan det blandt andet forklares med, at der i år er 14 opstillingsberettigede partier, som er flere end tidligere. Men også at flere har mod på at prøve kræfter med politik.

Derfor vil stemmesedlen blive ekstra lang i nogle storkredse.

- Jeg synes egentlig bare, at det er et sundhedstegn, at der er så mange, som har lyst til at stille op, og at de er så forskellige, som de er. Så har vælgerne mulighed for at finde den kandidat, der passer til dem, siger han.