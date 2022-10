S vil give sundhedspersonale lønbonusser med akutpakke

- Den milliard skal fordeles mellem de enkelte regioner, til præcis de grupper vi mangler, så vi får gjort det mere attraktivt at fastholde medarbejderne men selvfølgelig også for at få medarbejderne til at tage nogle vagter, så at vi får ventelister ned, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til DR.

Socialdemokratiet vil også have personer fra andre faggrupper til at aflaste det sædvanlige sundhedspersonale, ligesom det skal gøres mere attraktivt for personer på efterløn at tage vagter.

Det vil man gøre ved at forlænge en ordning, hvor man har afskaffet modregningen i efterlønnen for dem, som har hjulpet til i sundhedssektoren, der er på efterløn.