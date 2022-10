Som modsvar til det skriver Pernille Skipper bl.a:

»At der tilfældigvis er tre kvinder i front for Enhedslisten i træk er ikke en strategi eller noget, vi har opnået pga. vores køn. Hvis det er noget, er det på trods. Fordi alt for mange, ligesom dig, stadig tror, at hvis man ikke er en hvid, midaldrende mand, er det nok ikke evnerne, der driver værket.«

»Jeg er ikke bare færdig med at høre på den slags. Jeg er også færdig med at tage det køligt, når det bliver sagt. Så kære Lasse Ellegaard. Nu siger jeg noget til dig, som jeg har haft lyst til at sige til mange andre før dig: rend mig,« skriver Penille Skipper.