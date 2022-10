Professor ser mangel på hænder og rør som stopklods for fjernvarme

De Radikale afsætter syv milliarder kroner til planens gennemførelse.

Partiet vil nedsætte en national energikrisestab, der skal ”tage alle nødvendige midler i brug for at sikre kvalificeret arbejdskraft”.

Herunder at se på muligheden for at opkvalificere og stille værnepligtige til rådighed for kommuner og fjernvarmeværker til blandt andet gravearbejde i forbindelse med udrulning af fjernvarme.

Der skal ifølge partiet også iværksættes en ”offensiv annoncering” efter midlertidig udenlandsk arbejdskraft.

Brian Vad Mathiesen er ikke i tvivl om, at planen - hvis den gennemføres - vil være et stort skridt frem for den grønne omstilling herhjemme.

- Vi står midt i en krig og i en vanskelig situation, og der kan det her afhjælpe, at vi skal blive ved med at se folk i problemer med at betale deres varmeregninger, fordi de bor i områder med naturgas, siger Brian Vad Mathiesen.