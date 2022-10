Radikale vil bruge milliarder på hurtigere fjernvarme og varmepumper

De Radikale peger eksempelvis på at udskyde anlæg af en gasrørledning fra Everdrup på Sydsjælland over Falster til Nakskov.

De Radikale forventer også at bruge penge fra et midlertidigt indtjeningsloft og solidaritetsbidrag, som EU-landene har besluttet at lægge over profitten for energiselskaber, der billigt kan producere strøm.

Præcis hvor meget, der går til Danmark, er endnu uvist. De Radikale peger på, at penge fra den grønne fond, som blev aftalt i juni i år, kan indgå som supplerende finansiering.