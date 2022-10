Forsvarsministre fra S og V går sammen: Reserven skal være større

Søren Gade peger blandt andet på, at det er ”billigere for samfundet, hvis vi opbygger en ordentlig reserve igen”.

- Vi har for mange, som er 2-2,5 år i forsvaret, får en milliondyr uddannelse og så bare går ud i det private arbejdsmarked uden nogen form for kontrakt. Der skal vi som samfund gøre mere ud af, at dem, der har fået en dyr uddannelse, får mulighed for at komme tilbage gennem forsvarets reserve, siger Søren Gade til avisen.

Han ønsker, at den offentlige sektor skaber ”nogle rammer, så medlemmer af reserven nemt kunne få fri” og dermed bidrage til reserven ved siden af civilt arbejde.

Ifølge Forsvarets hjemmeside er der i det nuværende forsvarsforlig aftalt, at der i 2023 skal være 3400 reservister.