25/10/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Skolerne lukker, politibetjenten er væk, og job forsvinder: Hvis Danmark er ved at knække over, hedder brudfladen måske Skælskør

Skælskør er en maggiterning over centraliseringens danmarkshistorie. På et tidspunkt forsvandt politibetjenten i gadebilledet, de solide produktionsjob, følelsen af nærhed. Nu er det skolerne, der står for skud. Måske er der en grund til, at Christiansborg kæmper så hårdt om yderområdernes gunst.