Politisk flertal åbner for at bremse stigning i pensionsalder

Men i takt med at vi lever længere, betyder det også, at de nyere generationer kommer til at arbejde i en større del af deres liv.

I foråret anbefalede en kommission, at pensionsalderen fra 2045 skal stige langsommere end planlagt og altså ikke slavisk følge den stigende levealder.

Konkret foreslog Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, som er kommissionens navn, at folkepensionsalderen stiger omkring halvt så meget, som det lige nu er ventet.

Det vil blandt andet betyde, at pensionsalderen i 2045 bliver 70,5 år i stedet for 71 år, og at den i 2100 er 74 år i stedet for 77 år. I dag er pensionsalderen 67 år.

- Når det kommer til Pensionskommissionens forslag om at indeksere på en anden måde, vil vi ikke afvise, at det er en vej at gå ned ad. For det handler om retfærdighed, holdbarhed og opbakning til pensionssystemet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Berlingske.