– Det synes jeg selvfølgelig er positivt. Jeg tror egentlig, at jeg vil benytte lejligheden til at opfordre Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen til at genoverveje deres meget klare afvisning af et bredt samarbejde, siger hun med henvisning til partilederne fra V og K.

Udmeldingen kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen i et interview med mediet Zetland fremlagde sit ønske til en ny regering.

- Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for, sagde han.