EL stiller krav om milliardhjælp og lønløft til sundhedsvæsenet

Forslaget har egentlig været fremsat af Enhedslisten før.

Denne gang handler det ifølge Peder Hvelplund om at sende et politisk signal til dem, det berører, om, at der er hjælp på vej fra Folketinget.

Derfor er det heller ikke afgørende, om der går tre, fire eller fem måneder, før en eventuel aftale er forhandlet på plads. Det vigtige er, at den kommer.

- For hver eneste dag, måned eller år, der går, vokser problemstillingen og dermed også problemets omfang - og dermed også den løsning, der bliver nødvendig, siger Peder Hvelplund.

Hvordan pengene konkret skal bruges, og hvem der skal have mere i løn, vil til gengæld ifølge sundhedsordføreren ikke være en del af kravet.

Det er noget, som skal aftales med regionerne og kommunerne, som har det primære ansvar for sundhedsområdet.

Der er heller ikke tale om et såkaldt ultimativt krav, men et krav, som Enhedslisten vil tage med til regeringsforhandlinger efter valget.

Spørgsmål: På den ene side siger du, at det ikke er et ultimativt krav, men på den anden side taler du om, at det er et akut problem og en brændende platform. Hvordan kan det være, at I ikke siger, at det er et ultimativt krav?

- Det er, fordi vi ikke går ind til forhandlinger med ultimative krav. Det er nødvendigt at gå ind til et forhandlingsbord med nogle klare krav, man ønsker at forhandle igennem, men hvor der også er et vist rum til forhandling.

- Præcis hvordan vi så prioriterer det, og hvordan vi kommer til at forhandle med regeringen, det er noget, vi tager i forhandlingsrummet, siger han.