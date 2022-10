Mette Frederiksen reagerer på dokumentar om plejehjem: Omsorgssvigt

Et at problemerne er ifølge Mette Frederiksen, at der er for mange krav til dokumentation. Hun har flere gange i valgperioden sagt, at hun vil gøre op med bureaukratiet i det offentlige.

- Vi har brug for mere ledelse og mindre meningsløst papirarbejde. Vi skal have et velfærdssamfund, hvor der er mere hjerterum end kontrol, skriver hun på Facebook.

- For mange gamle sidder for meget alene uden tid sammen med dem, de har kær. Og medarbejderne er blevet overbelastet med kontrol og dokumentation.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti (DF) er torsdag kommet med udspil på plejehjemsområdet.

Her foreslår partierne en øget kontrol, at der bliver oprettet plejehjemsbestyrelser, og at whistleblowerordninger bliver udbredt.