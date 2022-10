Medarbejdere græd, da de så tv-dokumentar om svigt på plejehjem

Mona Striib afviser, at dokumentaren er et udtryk for en generel kultur i ældreplejen.

- Man kan ikke tage den dokumentar som et udtryk for, at personalet på alle landets plejehjem holder mange pauser og ikke passer borgerne. Det ville være helt urimeligt.

FOA har i 2021 indsendt en bekymringshenvendelse om tilstanden på Køge Kommunes plejecentre til den øverste ledelse i kommunen.

I 2020 kunne TV 2 afdække en lignende sag på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Der blev derefter tilført 1,9 milliarder kroner til ældreområdet.