Blandt møbelklassikere, glaskunst og en lille smule støv bor en mand i Nørre Asmindrup, som en række partier gerne vil have fingrene i.

Han repræsenterer den flyvske og illoyale vælger. Den type vælger, som kan finde på at skifte mellem blokkene flere gange på et årti, og som partier udvikler politik for at indfange og fastholde. Den vælger, som særligt de regeringsbærende partier frygter at miste til den anden side - altså hen over midten.