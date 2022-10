20/10/2022 KL. 13:45

For abonnenter

Partier: Nye statslige arbejdspladser skal helst etableres uden for København

Antallet af statslige arbejdspladser er steget mest i København på trods af et politisk ønske om det modsatte. De fleste partier mener, at der skal fokus på, at nye statslige arbejdspladser primært skal etableres i provinsen.