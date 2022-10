SF: Russiske lejesoldater skal på EU's terrorliste

- Når EU-medlemslandet Estland har vedtaget at betragte Wagner-gruppen som en terrororganisation, så mener vi det er oplagt, at Danmark presser på for at det samme sker for hele EU.

- Det vil stramme grebet yderligere om organisationen og sende et stærkt signal til Putin fra et samlet EU, siger Pia Olsen Dyhr.

Gruppens lejesoldater blev første gang opdaget, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

Den er også dukket op i konflikter i flere afrikanske lande, i Syrien og senest i krigen i Ukraine.