Thorning-Schmidt hædret for at bane vej for homoseksuelle vielser

Søren Pape gik dog tomhændet fra prisfesten, da han måtte se sig slået af komikeren Nina Rask.

Det er 14. gang, at LGBT-miljøet uddeler Rainbow Awards. Vinderne findes ved en afstemning både blandt publikum og en jury.

LGBT er en forkortelse for lesbian (lesbisk), gay (homoseksuel), bisexual (biseksuel) og transgender (transkønnet). Ofte bruges betegnelsen LGBT+. Det afsluttende + står for andre former for seksualitet og kønsidentitet.