DF: Whistleblowerordninger skal kunne anvendes på plejehjem

- For rigtig mange ældre er det en daglig utryghedsskabende oplevelse, når hjemmehjælperen kommer, for er det nu en, jeg kender?

- Det må handle om at skabe ro omkring personalet.

Konkret vil partiet blandt andet frigøre personale ved at fjerne visitationen på hjælpemidler til under 5000 kroner. Og så skal apoteker maskinindpakke medicindoser i stedet for sygeplejersker og sosu’er.

Men lønnen skal også i spil, mener Morten Messerschmidt.

- Jeg synes, at det er en bunden opgave at sikre en løn i omsorgssektoren, som modsvarer det, der er i det private. Det vil vi tage som en del af råderummet år for år for at sikre at lønnen følger med.