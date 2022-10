Politikerne kan også vælge at skille de to sager ad for at få hurtigere svar i Samsam-sagen.

De Radikale har ikke lagt sig fast på den del.

- Vi synes bestemt, at den sag også kalder på mere klarhed, og at den på en eller anden måde skal undersøges. Men vi kan ikke lægge os fast på, om det skal være del af FE-sagen, eller om det skal have sit eget forløb.

- Det er svært gennemskueligt, om der er en sammenhæng og i givet fald hvilken, siger næstformand Martin Lidegaard (R).

Lars Findsen er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. Han blev anholdt i december 2021 sammen med tre andre personer tilknyttet Politiets Efterretningstjeneste og FE.

Den sigtede PET-ansatte har ifølge DR’s oplysninger relation til sagen om Ahmed Samsam.

De to andre anholdtes sager er droppet af Anklagemyndigheden.