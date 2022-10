De Konservative er åbne for at undersøge sagen mod Ahmed Samsam, der er dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien.

Ifølge flere medier var han dog dansk agent, men sidder nu fængslet på femte år. Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få bekræftet den oplysning.

Formand Søren Pape Poulsen (K) var justitsminister under den politisk og juridisk betændte sag og åbner nu for at inddrage sagen i undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).