Læserne spørger: Udelukker Lars Løkke at pege på Mette Frederiksen?

Men for en JP-læser er det altafgørende, at Lars Løkke Rasmussen ikke ender med at pege på Mette Frederiksen.

»Jeg som vælger tillægger statsminister Mette Frederiksen en uacceptabel magtaarrogance og ønsker derfor på ingen måde, at hun fortsætter som statsminister,« skriver læseren Torben Thrue, inden han stiller sit spørgsmål:

»Udelukker du at pege på Mette Frederiksen som statsminister efter valget?«

Jyllands-Posten tog spørgsmålet med til Lars Løkke Rasmussen, da han onsdag besøgte Jyllands-Postens hus på havnen i Aarhus for at svare på spørgsmål fra Lokalavisen Aarhus’ læsere.