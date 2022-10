20/10/2022 KL. 11:30

»Nu er det Gorms tur«: Konservative bruger konservativ for at vise, hvem der vinder med partiets politik

I K's nye annonce bliver Gorm brugt som eksempel på, hvad almindelige danskere får ud af partiets skattepolitik. Hvad der ikke fremgår af annoncen, er, at Gorm har en ledende position i partiets bagland. Politisk ordfører står ved annoncen, men medgiver, at det havde været ideelt at bruge et eksempel, som ikke var partimedlem.