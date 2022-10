SF afsætter milliarder til velfærdsjob - vil ikke gå på kompromis

Men når det kommer til, hvordan SF forestiller sig milliarderne skal bruges på at rekruttere og fastholde, bliver det mindre konkret.

- Jeg synes vi skal afholde os fra på Christiansborg at sige, at vi vil give et konkret beløb til en bestemt faggruppe.

Pia Olsen Dyhr vil dog gerne komme med mulige bud til arbejdsmarkedets parter.

Det kan være elevløn i stedet for SU på praktikdelen af visse uddannelser eller bonus for at gå op på fuld tid, lyder det.

- Jeg synes sådan set også det, at man siger, at hvis du har været rigtig længe på en arbejdsplads, så kan du få en økonomisk gevinst. For vi har brug for de erfarne kræfter derude, siger hun videre.

Til gengæld vil Olsen Dyhr gerne ”advare imod den model, som Lars Løkke Rasmussen (M) har lagt frem”.