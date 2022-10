Aftalen gav Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse, men han har ikke opholdt sig nok i Struer til at være berettiget til den dobbelt husførelse.

Begge lejligheder er nu opsagt.

Informations afdækning af sagen viser nu, at Vanopslagh formentlig også har givet forkerte oplysninger til Folketinget for at få stillet den gratis folketingslejlighed til rådighed i første omgang.

Det vurderer juridiske eksperter til avisen.

- Det nye i det her er, at han ikke bare har brudt reglerne, efter at han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han også har givet forkerte oplysninger for at få den, siger Bente Hagelund, jurist med ekspertise i offentlig ret og rektor ved Folkeuniversitetet.