Minister sender stikpille til partier der vil undersøge FE-sag

Enhedslisten mener, at det var helt på sin plads at sende cheferne hjem med den kritik, der lå. Partiet har dog afvist at have noget at gøre med hjemsendelserne og har kaldt det en regeringsbeslutning.

Siden er FE-ledelsen blevet renset af tre landsdommere i en hemmelig undersøgelse.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og Trine Bramsen har afvist, at der skulle være tale om politisk forfølgelse. Det gør Tesfaye også, selv om sagen handler om politiske motiver og ikke forfølgelse.

- Man skal undersøge noget, hvis man mener, der er behov for det. Med de oplysninger vi har, mener vi ikke, at der er noget, der peger i retning af, at der har været truffet forkerte beslutninger eller tilbageholdt informationer, siger Tesfaye.

Et flertal vil efter folketingsvalget sætte gang i en undersøgelse af sagen sideløbende med retssagen mod Findsen. Han blev renset i den oprindelige sag, men blev kort efter tiltalt for at lække statshemmeligheder.

Flertallet blev etableret, efter at De Radikale og Enhedslisten krævede en undersøgelse sammen med blå blok, hvilket regeringen og siden SF gik med på.