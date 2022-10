Liberal Alliance vil have CO2-afgift på landbruget

Liberal Alliance tilslutter sig de partier, der gerne vil have en CO2-afgift på landbruget.

Det fortæller partiets klimaordfører, Ole Birk Olesen, i et interview med Altinget.

- Det er en god idé med en CO2-afgift. Det er efter alt at dømme det bedste redskab til at sørge for, at også fødevareproduktionen bidrager til, vi når 70-procentsmålsætningen, siger han til mediet.