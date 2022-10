18/10/2022 KL. 19:25

Tesfaye er åben for justering af nærpolitistationers åbningstid

At regeringens nærpolitistationer kun har åbent 15 timer ugentligt har været et gentagende kritikpunkt. Justitsministeren er lydhør over for at justere på det efter en evaluering og vil lade det være op til den enkelte politikreds at tilrettelægge.