Lars Løkke Rasmussens morsomme svar på, hvad der var valgkampens lavpunkt, skulle vise sig at blive mere alvorligt, end en dreven politiker bryder sig om.

Ikke, at han ikke havde forudset netop den situation. Men den var ikke plan A. Og her i autocamperen i ”Løkke-land”, på vejen mellem Gilleleje og Græsted tegner det lyst. Dagen før valgdagen står Lars Løkke Rasmussen til at få præcis den kongemagerrolle, som han benhårdt har kæmpet for.