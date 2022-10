K vil opløse flere bander og hæve straffen for vold markant

Bandemedlemmer skal også kunne fratages retten til erstatning, hvis de kommer til skade under en banderelateret konflikt, og bandemedlemmer og voldsdømte, der har fået en fængselsdom, skal fratages deres offentlige ydelser.

Udspillet indeholder også et forslag om at lave en langsigtet økonomisk plan for domstolene for de næste ti år. Flere medier har beskrevet, hvordan sager har hobet sig op ved domstolene, og at sagsbehandlingstiderne er for lange.