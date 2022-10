Hvis Lars Løkke bliver tilbudt statsministerpost vil han sige ja

Hvis Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, efter valget bliver tilbudt statsministerposten, vil han sige ja.

Det skriver TV 2, som har talt med Lars Løkke Rasmussen til et vælgerarrangement mandag aften i Helsingør.

- Jeg vil tro, at for alle partiledere ville det være mærkeligt, at de sagde nej, hvis de fik muligheden. Men det er jo ikke noget, vi arbejder for eller har nogen intention om eller nogen tro på, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.