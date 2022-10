Trine Bramsen afviser Findsens anklager

Hjemsendelsen havde sit udgangspunkt i en undersøgelse af FE fra TET (Tilsynet for Efterretningstjenester), skriver hun.

Den pegede på, »at ledelsen i FE havde tilbageholdt “centrale og afgørende oplysninger” for tilsynet, at der var givet urigtige oplysninger, at ledelsen ikke havde overholdt sin lovbestemte orienteringspligt, og at der i FE’s ledelse var en såkaldt “uhensigtsmæssig legalitetskultur” mm,« skriver Bramsen.

»Jeg kan derfor fuldstændigt afvise, at Lars Findsen på nogen måde har været udsat for politisk forfølgelse. Tværtimod tog regeringen selv initiativ til at nedsætte en uafhængig kommission bestående af tre landsdommere, der gennemgik sagen,« skriver hun og fortsætter:

»De endte med at konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse kritik af FE eller nogen medarbejdere,« skriver hun.