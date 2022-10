V efterlyser svar på om regeringen vil undersøge egen rolle i FE-sag

- Det store spørgsmål er, om regeringen også er klar på en undersøgelse, der undersøger dem selv. Det har jeg endnu ikke hørt regeringen bekræfte, siger Morten Dahlin (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg.

I sidste udkom Lars Findsen med bogen ”Spionchef - erindringer fra celle 18”.

Her beretter den tidligere FE-chef, som er tiltalt for at lække statshemmeligheder, om et møde med daværende forsvarsminister Trine Bramsen 17. august 2020.

Hun skulle ifølge Findsen have sagt, at hun var ”med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90”.