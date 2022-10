Massivt flertal for undersøgelse af FE-sag efter S-kovending

- Hvis de hensyn kan sikres, så er vi åbne over for, at undersøgelsen kan igangsættes, før straffesagen er afsluttet. For os er det i sig selv vigtigt, at et bredt politisk flertal står bag rammerne, så forløbet ikke politiseres.

Socialdemokratiet har tidligere sagt, at sagen først skulle undersøges, når straffesagen var afsluttet, og dermed har regeringen altså skiftet holdning.

Mandag morgen er der på få timer sket et stort ryk mod en undersøgelse af dele af FE-sagen, hvor spionchef Lars Findsen i øjeblikket er hjemsendt, mens der er rejst en straffesag mod ham.