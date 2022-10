Modsat peger Mette Frederiksen på netop det nationale kompromis som argumentet for, at hun på dagen for valgudskrivelsen valgte at gå til valg på en regering over midten frem for en etpartiregering.

Hun mener, at en bred regering sikrer ”stabilitet og kontinuitet”.

- Det er sjovt, hvordan det nationale kompromis kan få os til at ende to så vidt forskellige steder.

- Det er faktisk det nationale kompromis og den oplevelse, jeg selv havde i rummet, der har flyttet mig i den her diskussion.

- Jeg synes, at I skal overveje at give det en ekstra tanke. For alternativet til det, jeg foreslår her - at hvis der så er et blåt flertal, så er det måske tilbage til den blå blokpolitik.

- Og blokpolitikken gavner ikke noget. Vi har lavet masser af gode aftaler med Enhedslisten, SF og De Radikale, men vi har lavet de fleste politiske aftaler hen over midten, siger Mette Frederiksen.