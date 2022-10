Venstre går til valg på at bevare minimumsnormeringer, som betyder, at der skal være mindst én voksen per tre børn i vuggestuen og mindst én voksen per seks børn i børnehaven i 2024.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, søndag aften i en tv-debat mellem statsministerkandidaterne på DR1.

- Jeg går til valg på at bevare minimumsnormeringer, siger Ellemann-Jensen i en direkte duel mellem ham og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mens statsminister Mette Frederiksen (S) følger med fra tilskuerpladserne.