»Skatten skal lettes for de laveste indkomstgrupper først,« siger Søren Pape Poulsen således og understreger, at De Konservatives skatteplan løber frem til år 2030.

Papes vaklen var noget, der straks fik Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl, til at hæve øjenbrynene.

»Pape bliver spurgt til topskatten, som K ønsker at afskaffe - men bakker straks på den - ”det er ikke lige nu”, den skal afskaffes. Han forsøger at dreje debatten over på lettelsen af skat i bunden, som da også er langt mere populært end at afskaffe topskatten,« lød det fra analytikeren i JP’s livedækning af debatten.