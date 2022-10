Løkke har ikke tænkt sig at melde sig som statsministerkandidat

- Så ville folk tænke, at så gik det bare ud på, at han bare ville være statsminister igen. Og det er ikke det, som det gik ud på, siger Løkke til DR2 om sin egen person og et muligt statsministerkandidatur.

Ifølge de seneste meningsmålinger står Moderaterne til at få afgørende indflydelse på, hvem der bliver statsminister efter folketingsvalget 1. november.

Han har selv udtalt at ville have en regering hen over den politiske midte. Løkke har endnu ikke sagt, hvem han peger på som statsminister.