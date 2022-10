Støjberg vil nå klimamål - men uden CO2-afgift i landbruget

- Det her kommer til at presse danske landmænd helt enormt.

- Så vil vi komme til at presse landbruget ud af Danmark, siger hun.

Regeringen har søndag lagt sin plan for dansk landbrug frem. Den inkluderer en milliard kroner årligt fra det, der hedder det grønne råderum.

Det er en andel af de penge, som staten forventes at have til rådighed til politiske prioriteringer, og som et flertal i Folketinget har aftalt sammen at udmønte til grønne formål.

Derudover har regeringen peget på, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Det skal ske, når et ekspertudvalg er færdig med at arbejde på, hvordan det kan gøres.