Hummelgaard fik bevilget ulovligt studielån

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fik for 12 år siden ulovligt bevilget et rentefrit studielån på 50.000 kroner, da han var jurastuderende.

Det skriver Frihedsbrevet, som har fået det bekræftet af Stjernens Studiefond, der bevilgede lånet.

Susanne Westhausen, der er direktør i Kooperationen, en organisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, som administrerer Stjernens Studiefond, beklager forløbet over for Frihedsbrevet: