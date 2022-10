Lørdag annoncerede Enhedslisten, at partiet ikke nødvendigvis vil fælde en ny rød regering, hvis den arbejder videre på og måske ender med at etablere et modtagecenter for asylsøgere i Rwanda.

Den position blev mødt af hård kritik fra bl.a. De Radikale, der talte om et »gigantisk svigt«.

Mindre end en time efter Enhedslisten blev præsenteret for den kritik, skiftede partiet holdning.