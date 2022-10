17/10/2022 KL. 16:00

Læserne spørger, JP svarer: Derfor kan Støjberg komme i Folketinget trods dommen fra Rigsretten

Flere læsere har undret sig over, at Danmarksdemokraternes formand kan komme i Folketinget mindre end et år efter at have afsonet en fængselsstraf for forsætligt brud på ministeransvarsloven. Her er forklaringen.