Det må der ikke være, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) fredag eftermiddag på et kort pressemøde foran Christiansborg.

- Begynder der at opstå usikkerhed, mener vi, at det kan være fornuftigt, at der bliver nedsat en kommissionsundersøgelse for at få gennemlyst af uafhængige folk, hvordan hele forløbet har været.

- Det er klart, at det skal ske, efter at den straffesag er afgjort ved domstolene, siger justitsministeren.

Den hjemsendte spionchef Lars Findsen udgav uden varsel torsdag en bog, hvor han fortæller sin version af FE-sagen.