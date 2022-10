Regeringen støtter nu en undersøgelse af FE-sagen

»Det er et spørgsmål om tillid til efterretningstjenesterne. Der er politisk usikkerhed om, om alt nu er foregået efter bogen. Der er flere, der har udtrykt manglende tillid til, om alt er foregået efter bogen. Derfor tror jeg, det er gavnligt, at vi får nogle uafhængige til at se på det - men efter domstolene har gjort deres arbejde.,« lyder det fra Tesfaye til TV 2 News.

Med en indsat venten på domstolenes afgørelse er der stadig en forskel fra det, Tesfaye siger, til det, de blå partier siger. De vil nemlig have en kommission i gang hurtigst muligt.