Støttepartier afviser at kommentere Findsen-anklager i bog

Hun siger, at Folketinget er ”nødt til” at ”træde et skridt tilbage”, så længe sagen kører ved domstolene.

Lars Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Fra De Radikale lyder det også, at domstolene skal have ro til sit arbejde.

- Vi skal ikke blande os i domstolenes arbejde, så vi afventer det, der er en alvorlig sag, siger Sofie Carsten Nielsen til TV 2.